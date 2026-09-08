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Суд в Москве взыскал с обманувших Долину мошенников более 114 миллионов рублей

Суд в Москве взыскал с обманувших Долину мошенников более 114 миллионов рублей

Лефортовский районный суд удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и постановил взыскать 114,1 миллиона рублей с обманувших ее Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы.

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