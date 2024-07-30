❗️ В бой идут уже давно одни старики. Облик украинского деда-воина до и после штурма☠️ 📌В рядах ВСУ все чаще всплывают вот такие пожилые мобилизованные мужики, которых наловили ТЦКашники по всей Украине.
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❗️ В бой идут уже давно одни старики. Облик украинского деда-воина до и после штурма☠️ 📌В рядах ВСУ все чаще всплывают вот такие пожилые мобилизованные мужики, которых наловили ТЦКашники по всей Украине.
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