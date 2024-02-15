Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд

Восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Отмечается, что в подготовке «оперативной оценки», помимо Еврокомиссии, принимали участие правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.