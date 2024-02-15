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Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд

Еврокомиссия сообщила, что восстановление Украины обойдётся в €453 млрд

Восстановление Украины обойдётся примерно в €453 млрд. Об этом сообщили в Еврокомиссии. Отмечается, что в подготовке «оперативной оценки», помимо Еврокомиссии, принимали участие правительство Украины, Группа Всемирного банка и ООН.

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