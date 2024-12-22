Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

Недавнее программное завяление Главы Генштаба Валерия Герасимова смутило многих.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Или, может России НУЖЕН был &quot;враг в Курской области&quot;??
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12 час.
Fvolodya55 Федоров
Чего вы привязались к Герасимову? Какая информация пришла в оперативный отдел ГШ, то Герасимов и докладывал, а так же принимал решения. В армии все идет с низу наверх. Взводный составляет карточку огня своего опорного пункта и предоставляет ротному. Ротный также составляет карточку огня и предоставляет НШ батальона (бригады). НШ батальона (бригады) предоставляет вышестоящим полку (дивизии, корпусу) карту района обороны с описанием и другими документами. Если не могли долгое время разобраться, где противник, то оперативные отделы не правильно дали координаты размещения частей. Вот и получается, одни не видят противника, а другие дают ложные данные. За такие дела судят, а по военному времени все обстоит жестче.
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11 час.
Юрий Тимофеев
Как всегда,ванька-взводный виноват..
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7 час.

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