"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

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Fvolodya55 Федоров

Чего вы привязались к Герасимову? Какая информация пришла в оперативный отдел ГШ, то Герасимов и докладывал, а так же принимал решения. В армии все идет с низу наверх. Взводный составляет карточку огня своего опорного пункта и предоставляет ротному. Ротный также составляет карточку огня и предоставляет НШ батальона (бригады). НШ батальона (бригады) предоставляет вышестоящим полку (дивизии, корпусу) карту района обороны с описанием и другими документами. Если не могли долгое время разобраться, где противник, то оперативные отделы не правильно дали координаты размещения частей. Вот и получается, одни не видят противника, а другие дают ложные данные. За такие дела судят, а по военному времени все обстоит жестче.