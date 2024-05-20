Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

Захисники мегаполиса плачутся, что не могут поднять головы из-за русских снайперов Главный поставщик новостей с фронта майданутой публике паблик DeepState (заблокированный в РФ) выдал зрадную новость, что та часть Волчанска, которая находится севернее реки Волчья, не контролируется украинской армией.
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