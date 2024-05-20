Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Evgenija Palette
Сдадут? Вы это говорите ИМ или СЕБЕ?...
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13 час.

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