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Мы соседи по планете

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Все свое вожу с собой: как обустроен быт американских дальнобойщиков

Все свое вожу с собой: как обустроен быт американских дальнобойщиков

Большая часть жизни водителей-дальнобойщиков проходит в пути. Выбирают для себя такую судьбу лишь те люди, которые любят путешествовать и не прочь при этом хорошо зарабатывать.

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