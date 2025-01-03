Тела молодой женщины и ее жениха найдены на туристической вилле

Тела британки и ее южноафриканского жениха обнаружены на туристической вилле во Вьетнаме. На теле Греты Мари Оттесон и Арно Элса Квинтона, которые были найдены в разных комнатах, нет признаков телесных повреждений.
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