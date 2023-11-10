К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку

Москва – один из крупнейших европейских городов. Для его нормального функционирования требуется сложнейшая транспортная система, развитие которой является одной из приоритетных задач в работе столичных властей.
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