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К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку

К концу года у станции метро "Говорово" откроют дорогу-связку

Москва – один из крупнейших европейских городов. Для его нормального функционирования требуется сложнейшая транспортная система, развитие которой является одной из приоритетных задач в работе столичных властей.

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