В ДНР ВФУ убили и ранили более 20 мирных жителей с 14 по 21 октября — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли четыре гражданских лица, 20 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, 21 октября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.