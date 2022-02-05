Мир в котором мы живём

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Изолгавшиеся. Пора явиться на войну

Изолгавшиеся. Пора явиться на войну

Говорить о морали тех, кто с 2014 восхвалял убийство сограждан, приветствовал политические репрессии и даже оправдывал пытки «сепаратистов», не приходится в принципе.

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