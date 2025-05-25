Марочко рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Марочко: ВС России вклинились в оборону ВСУ у Двуречной Вооруженные силы (ВС) России за неделю вклинились в оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Двуречной в Харьковской области, несмотря на сопротивление украинской армии.