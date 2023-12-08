Гала-концерт «Герой бессмертного отряда»

<p style="text-align:justify"><strong>Концертно-творческая студия и представители молодёжной политики Юго-Западного государственного университета организовали масштабный концерт в честь фестиваля-конкурса «Герой бессмертного отряда».
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