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Высокое искусство: как в челябинском Париже прошла неделя моды

Высокое искусство: как в челябинском Париже прошла неделя моды

В Челябинской области в селе Париж 1 июня прошла настоящая неделя моды. На ярком и колоритном показе работы представили 14 талантливых российских дизайнеров — авторы смело продемонстрировали свои утонченные коллекции.

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