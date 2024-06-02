Высокое искусство: как в челябинском Париже прошла неделя моды

В Челябинской области в селе Париж 1 июня прошла настоящая неделя моды. На ярком и колоритном показе работы представили 14 талантливых российских дизайнеров — авторы смело продемонстрировали свои утонченные коллекции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии