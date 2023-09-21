ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Четыре года вместе, он не готов жениться

Четыре года вместе, он не готов жениться

С мужчиной вместе уже 4 года. Мы достаточно молоды, однако очень успешны. Работаем в сфере IT, суммарная зарплата двоих превышает 2000$, зарабатываем примерно одинаково.

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Комментарии
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Элина Морозова
За  4 года давно уже можно было определиться. Так, что не теряйте времени зря. Пока он купит и отремонтирует квартиру , вы уже можете пару раз сходить замуж и не прозябать  в непонятном статусе.
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18 час.
Майя Maja
Водит женщину за нос. Уходить надо и строить собственную жизнь. Такие мужчины никогда не бывают готовы ни к чему.
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2 час.

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