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Царьград

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Эпидемия лудомании: 150 000 жителей России находятся в крайней стадии зависимости

Эпидемия лудомании: 150 000 жителей России находятся в крайней стадии зависимости

Порядка 150 000 россиян находятся в крайней стадии игровой зависимости и имеют крупные долги - это сопоставимо с населением целого города.

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