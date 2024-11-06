На фоне выборов в США биткоин, мемкоин Трампа и монета Маска растут

В моменте рост биткоина составлял 10%, он пробивал исторический максимум в 75,5 тысячи долларов. Шуточная криптовалюта мемкоин Дональда Трампа росла на 16%, до почти 4 долларов за штуку, а вот монета Камалы Харрис обрушилась на 80%, до 2,5 цента, еще перед оглашением результатов выборов.