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На фоне выборов в США биткоин, мемкоин Трампа и монета Маска растут

На фоне выборов в США биткоин, мемкоин Трампа и монета Маска растут

В моменте рост биткоина составлял 10%, он пробивал исторический максимум в 75,5 тысячи долларов. Шуточная криптовалюта мемкоин Дональда Трампа росла на 16%, до почти 4 долларов за штуку, а вот монета Камалы Харрис обрушилась на 80%, до 2,5 цента, еще перед оглашением результатов выборов.

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