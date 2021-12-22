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Милонов предложил создать единый сервис для сообщений о нарушении прав потребителей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать новый электронный сервис о фактах нарушения прав потребителей в сфере розничной торговли, услуг ЖКХ и произвола государственных служащих.

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