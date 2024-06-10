Отельный вид: понятия детского туризма и отдыха разграничат

В Алтайском крае требования региональных властей привели к фактическому запрету детского экскурсионного туризма: все организованные группы вынуждают размещать в детских лагерях, хотя по закону можно в гостиницах и пансионатах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии