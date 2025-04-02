«Под большую компанию, фитнес-центр»: в Омске снова продают бывший ДК «Шинник» на Будеркина. В 2023 году у здания сменился владелец, но и новый собственник не нашел применения этим площадям.
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«Под большую компанию, фитнес-центр»: в Омске снова продают бывший ДК «Шинник» на Будеркина. В 2023 году у здания сменился владелец, но и новый собственник не нашел применения этим площадям.