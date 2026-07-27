Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский заявил, что запуск ПВО украинского производства наладят нескоро

Зеленский заявил, что запуск ПВО украинского производства наладят нескоро

Владимир Зеленский заявил, что запуск собственного производства ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и создание национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны не произойдут в ближайшее время.

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