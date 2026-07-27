Зеленский заявил, что запуск ПВО украинского производства наладят нескоро

Владимир Зеленский заявил, что запуск собственного производства ракет-перехватчиков для комплексов Patriot и создание национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны не произойдут в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии