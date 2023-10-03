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Депутат Госдумы назвал постановление по сокращению завучей аморальным

Депутат Госдумы назвал постановление по сокращению завучей аморальным

Депутат Госдумы от Забайкальского края Юрий Григорьев во время разговора с корреспондентом ZAB.RU прокомментировал постановление регионального правительства, предполагающего сокращение завучей в некоторых школах.

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