Володин поздравил с Днем ВДВ "крылатую пехоту" ВС России

Отметим, что в России 2 августа ежегодно отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
Отметим, что в России 2 августа ежегодно отмечается День Воздушно-десантных войск. Он был учрежден указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
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