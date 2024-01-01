Кнайсль: РФ обошла экономику ФРГ за два месяца после прогноза Путина

Известия/Дмитрий Коротаев Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия смогла улучшить экономическую составляющую и за пару месяцев обогнала в рейтинге среди мировых держав Германию.
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