Подготовка деревянного окна к холодам — это не просто попытка заклеить все подряд. Гораздо важнее сначала понять, через какие именно участки холод проникает внутрь.
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