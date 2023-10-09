Для орловцев создали приложение для жалоб

В магазинах приложений appstore и google play появился сервис «Сделай Орел Лучше». Система помогает орловцам сообщать о проблемах в сфере работы ЖКХ, вывозе мусора, парковок на газонах, с уборкой дворов, содержанием тротуаров и домов.