В Орловской области сотрудники органов внутренних дел в костюмах сказочных персонажей посетили детей коллег, находящихся в длительной служебной командировке

Ребят ждали поздравления, подарки и памятки от Полицейского Деда Мороза. Сотрудники ОМВД России по Кромскому району посетили детей своих коллег, которые не смогли встретить праздник вместе со своими близкими, так как находятся в длительной служебной командировке на Северном Кавказе.