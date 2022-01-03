Происшествия

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В Орловской области сотрудники органов внутренних дел в костюмах сказочных персонажей посетили детей коллег, находящихся в длительной служебной командировке

Ребят ждали поздравления, подарки и памятки от Полицейского Деда Мороза. Сотрудники ОМВД России по Кромскому району посетили детей своих коллег, которые не смогли встретить праздник вместе со своими близкими, так как находятся в длительной служебной командировке на Северном Кавказе.

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