Вопрос, что будет с бензином в России, вновь обсуждается на фоне дизельной договоренности с США. Она может принести Москве дополнительные экспортные доходы, облегчить расчеты с зарубежными партнерами и показать, что Вашингтон готов отступать от санкционной политики, когда она начинает мешать собственным экономическим интересам.