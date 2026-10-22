Вопрос, что будет с бензином в России, вновь обсуждается на фоне дизельной договоренности с США. Она может принести Москве дополнительные экспортные доходы, облегчить расчеты с зарубежными партнерами и показать, что Вашингтон готов отступать от санкционной политики, когда она начинает мешать собственным экономическим интересам.
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