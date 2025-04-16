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Протоиерей Потокин призвал не оставлять на могилах еду, достающуюся животным

Протоиерей Потокин призвал не оставлять на могилах еду, достающуюся животным

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин объяснил на пасхальной пресс-конференции, что не нужно оставлять еду на могилах родных, передает РИА Новости.

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