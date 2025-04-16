Протоиерей Потокин призвал не оставлять на могилах еду, достающуюся животным

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин объяснил на пасхальной пресс-конференции, что не нужно оставлять еду на могилах родных, передает РИА Новости.
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