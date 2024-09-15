Times: В зоне поражения ракетами Storm Shadow могут оказаться 14 аэродромов РФ

Британское издание The Times опубликовала карту с западной частью территории РФ, на которой указаны зоны и объекты, потенциально попадающие под удар поставляемых Западом дальнобойных ракет, если их использование одобрят киевскому режиму.
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