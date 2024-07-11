Жителей и гостей Москвы пригласили на бесплатные лекции об Олимпиаде-80

Гостям расскажут о главном символе олимпиады и одежде спортсменов, которая оказала влияние на моду Узнать необычные факты об Олимпиаде-80 смогут гости винтажного маркета, который открыт на Чистопрудном бульваре в рамках фестиваля «Лето в Москве.
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