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Царьград

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Житель Бикина арестован за шпионаж для Украины: сообщал данные о СВО

Житель Бикина арестован за шпионаж для Украины: сообщал данные о СВО

В Хабаровском крае арестован житель города Бикин за сотрудничество с разведкой Украины. Он собирал данные о воинских частях СВО.

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