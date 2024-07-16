80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, — комплекс городского хозяйства столицы.
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80% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы за несколько часов, — комплекс городского хозяйства столицы.