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В Перми супружеская пара назвала дочь Россией

В Перми супружеская пара назвала дочь Россией

Супруги из Перми назвали новорожденную дочь Россией. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. По словам родителей девочки, им хотелось дать третьей дочери оригинальное имя (двух старших дочерей зовут Мария и Эвелина - "Газета.

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