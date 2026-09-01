Путин проводит переговоры с Рахмоном

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с таджикистанским лидером Эмомали Рахмоном началась в государственной резиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.
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