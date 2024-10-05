Участники акции «Сохраним лес» посадили около Голубых озер 250 саженцев ели и рябины

К Всероссийской акции «Сохраним лес» присоединились сегодня жители Татарстана. Центральное мероприятие прошло на территории особой охраняемой природной территории «Голубые озера» около Казани, где высажено 250 саженцев ели и рябины.
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