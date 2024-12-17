Новость обновляется В результате взрыва на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов Игорь Анатольевич.
МОЛНИЯ: Во взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант Армии России
Комментарии
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Амара Карпова
Убивают же почти каждый день😭Недавно Щатского😥сегодня генерала😢Когда это закончится🤬
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16 час.
Гарий Щерба
Моя , НЕТ слов , ОЧЕРЕДНОЕ ПРОБИТМЯ ДНИЩА РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ , ПОЗОРИЩЕ , ВЧЕРА ВОЕННОГО УЧЁНОГО по РАКЕТАМ....!!!! СЕГОДНЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАНТ РХБЗ, а ЗАВТРА КОГО ....???????????????????????
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Очень жаль!! Где работа ФСБ?? А мы еще собираемся остановиться на территории соприкосновения!! Этих террористов надо добивать полностью!! Или история нас ничему не научила!! И достойный ответ за Генерала - орешник!!
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16 час.
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