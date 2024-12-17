Русская весна
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Русская весна

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МОЛНИЯ: Во взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант Армии России

МОЛНИЯ: Во взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант Армии России

Новость обновляется В результате взрыва на Рязанском проспекте погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Кириллов Игорь Анатольевич.

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Комментарии
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Амара Карпова
Убивают же почти каждый день😭Недавно Щатского😥сегодня генерала😢Когда это закончится🤬
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16 час.
Гарий Щерба
Моя ,  НЕТ  слов ,  ОЧЕРЕДНОЕ ПРОБИТМЯ ДНИЩА РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ , ПОЗОРИЩЕ , ВЧЕРА ВОЕННОГО  УЧЁНОГО  по  РАКЕТАМ....!!!!   СЕГОДНЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАНТ  РХБЗ,  а  ЗАВТРА КОГО ....???????????????????????
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16 час.
НЛ
Нина Лубенкова
Очень жаль!! Где работа ФСБ?? А мы еще собираемся остановиться на территории соприкосновения!! Этих террористов надо добивать полностью!! Или история нас ничему не научила!! И достойный ответ за Генерала - орешник!!
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16 час.

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