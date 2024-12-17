МОЛНИЯ: Во взрыве в Москве погиб генерал-лейтенант Армии России

Убивают же почти каждый день😭Недавно Щатского😥сегодня генерала😢Когда это закончится🤬

Моя , НЕТ слов , ОЧЕРЕДНОЕ ПРОБИТМЯ ДНИЩА РОССИЙСКИХ СПЕЦСЛУЖБ , ПОЗОРИЩЕ , ВЧЕРА ВОЕННОГО УЧЁНОГО по РАКЕТАМ....!!!! СЕГОДНЯ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТИНАНТ РХБЗ, а ЗАВТРА КОГО ....???????????????????????

НЛ

Нина Лубенкова

Очень жаль!! Где работа ФСБ?? А мы еще собираемся остановиться на территории соприкосновения!! Этих террористов надо добивать полностью!! Или история нас ничему не научила!! И достойный ответ за Генерала - орешник!!