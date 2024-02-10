Диетолог рассказала о пользе ежедневного употребления какао

Употребление всего одной чашки какао в день может помочь снизить риск развития деменции и других заболеваний головного мозга, предотвратить тромбоз и нормализовать уровень холестерина, заявила врач-диетолог Наталья Денисова.
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