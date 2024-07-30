Прекращено движение транспорта по улице Янки Купалы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде продолжаются работы по реконструкции трамвайных путей. С 29 июля движение транспорта по улице Янки Купалы (в районе улицы Смирнова) прекращено в связи со строительством монолитных участков трамвайных путей до 11 августа.
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