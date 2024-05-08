Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тель-Авивский университет выпустил доклад "Антисемитизм в мире 2023". Про Россию там тоже есть...

Тель-Авивский университет выпустил доклад "Антисемитизм в мире 2023". Про Россию там тоже есть...

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Итак, ниже часть доклада "Антисемитизм в мире 2023" за авторством Тель-Авивского Университета (крупнейший государственный и один из старейших Университетов Израиля.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Вот вам доклады о русофобии, наслаждайтесь чтением)))
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1 д.
Eduard
Про себя они указали,как бомбят соседей пр смехотворным,выдуманым причинам?
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20 час.
Eduard
Как они с ХАМАС борятся,утюда города и больницы они написали,или скрыли!
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20 час.

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