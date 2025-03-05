Губернатор раскрыл подробности о взрыве в пятиэтажном доме Краснодарского края

При взрыве газа в Белореченске Краснодарского края в пятиэтажном доме обрушились межэтажные плиты. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
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