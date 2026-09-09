Муниципальный форум «Малая родина — сила России» и премия «Служение» стали ежегодными

Президент России Владимир Путин подписал Указ о ежегодном проведении Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» и церемонии вручения премии «Служение».
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