Дания инициирует сбор денег для производства оружия на Украине

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в интервью агентству Bloomberg заявил, что Дания создаст фонд для частных и государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины, так как производство вооружения на ее территории будет быстрее поставок готовой продукции из-за рубежа.
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