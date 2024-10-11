Дания инициирует сбор денег для производства оружия на Украине

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен в интервью агентству Bloomberg заявил, что Дания создаст фонд для частных и государственных инвестиций в оборонную промышленность Украины, так как производство вооружения на ее территории будет быстрее поставок готовой продукции из-за рубежа.