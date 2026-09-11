Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Москва значительно превосходит Нью-Йорк. В интервью на RT он рассказал о нападках за правду о российской столице и отметил, что западная неосведомлённость по Украине угрожает мировой безопасности.
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