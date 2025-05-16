Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 729 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • САША ЛЕПАЕВ
    Ответить   да я вижу как ты уважаешь Русских. ты уже начал защищать того который осквернил вечный огонь это означае...Мужик не растерял...
  • Андрей Цыпкайкин
    Да и вообще не понятно, какого хрена его заинтересовало содержимое посылки?! Схватил коробочку и отнес куда надо. Всё.«Сначала свинина,...
  • Walery
    Эти Ср. Азиатские мигранты в России и есть самый настоящий харам!  Они не наши и не вписываются в наши Право, нашу  К...«Сначала свинина,...

NCCN присоединилась к глобальным онкологическим организациям для первого в истории международного учебного совещания по планам борьбы с раком 

NCCN присоединилась к глобальным онкологическим организациям для первого в истории международного учебного совещания по планам борьбы с раком 

Национальная комплексная онкологическая сеть (NCCN) — некоммерческий альянс ведущих онкологических центров в Соединенных Штатах, который публикует основанные на фактических данных экспертные рекомендации, основанные на консенсусе, — присоединилась к глобальным организациям на первом в истории Форуме специалистов по планированию борьбы с раком в Женеве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх