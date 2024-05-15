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Энциклопедия Техники

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Свежие комментарии

  • Ливень
    Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦА...Ковокс? Нет. Раньше
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Ковокс? Нет. Раньше

Ковокс? Нет. Раньше

Если меня спрашивают, когда на ПК появилась полноценная реалистичная музыка, я уверенно говорю: "спектрумы, середина восьмидесятых".

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Комментарии
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Ливень
Афтар забыл (или не знал) про Амигу... Спектрум это конечно хорошо, а его клоны типа Магика и Кворума с различными ЦАП И АЦП это вообще шедевр, особенно в моделях 64 и 128 да ещё (у Магика) и с кнопкой дампа загруженной в память компа прогой/игрой позволявшей ломать и крякать любую из них... К слову у Амиги звук (причём стерео, когда у ибм пц были динамики пищалки они же биперы) и альфа канал (это такая штука позволявшая транслировать графику накладывая её на видео сигнал и выдавать например те же логотипы, или бегущую строку короче приличный уровень фишек которые сейчас делаются с помощью хромокея ...) появились ой как давно...
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