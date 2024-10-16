Комета царственного поведения: астрономы Кубани рассказали про изучение Цзыцзиньшань-ATLAS

Вчера, 15 октября, погода впервые позволила снять космическую гостью – и уже ночью, сразу после обработки снимков, Руководитель Центра астрономии и космонавтики РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов поделился уникальными кадрами.
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