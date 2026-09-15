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Бобровский — о «Торонто»: «Я так рад, что мне не придется играть против Мэттьюса»

Бобровский — о «Торонто»: «Я так рад, что мне не придется играть против Мэттьюса»

Российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что рад возможности играть за «Торонто Мэйпл Лифс».Российский голкипер Сергей Бобровский заявил, что рад возможности играть за «Торонто Мэйпл Лифс».

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