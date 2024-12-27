Пушков объяснил позицию Прибалтики по Украине приписыванием мнимых заслуг Совместное заявление Финляндии, Эстонии и Латвии о невозможности НАТО победить Россию без США говорит о попытке Прибалтики присвоить себе заслуги в повышении военной мощи Европы.
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