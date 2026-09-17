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Газета.ру

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Мосгорсуд утвердил заочный арест журналистки Жанны Немцовой

Мосгорсуд утвердил заочный арест журналистки Жанны Немцовой

Московский городской суд утвердил заочный арест журналистки Жанны Немцовой, дочери политика Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации.

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