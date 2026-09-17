Мосгорсуд утвердил заочный арест журналистки Жанны Немцовой

Московский городской суд утвердил заочный арест журналистки Жанны Немцовой, дочери политика Бориса Немцова, по делу об организации деятельности нежелательной организации.
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