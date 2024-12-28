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Петербуржцам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

Петербуржцам пообещали легкий мороз в новогоднюю ночь

Синоптик Колесов представил прогноз погоды в Петербурге на 31 декабря. Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в городе на Новый год и в последующие праздничные дни.

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